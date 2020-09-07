Школу в Кузбассе закрыли из-за учителя с коронавирусом

Одна из школ Междуреченская Кемеровской области на сутки закрыта на карантин после выявленного коронавируса у учителя, сообщил пресс-центр мэрии в понедельник.

«Школу №12 Междуреченска на закроют сутки. Причина — проведение дезинфекции. У педагога начальных классов обнаружили коронавирус. Ученики две недели будут заниматься дистанционно. Они изолируются дома вместе с одним из родителей», — говорится в сообщении.

Отрабатывается круг контактов учителя — семья и коллеги, чтобы следить за их здоровьем, всем будут сделаны тесты на COVID-19. Педагог госпитализирована в клинику Новокузнецка.

По данным на понедельник, 7 сентября, в Кемеровской области выявлено 7 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 101 человек выздоровели, 53 скончались.