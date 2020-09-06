Россия модернизирует все танки Т-72

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.

«Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации», — приводит ТАСС слова Шойгу. Он отметил, что несколько лет назад в первых состязаниях Армейских международных игр участвовали модификации Т-72Б1. По их итогам специалисты предложили ряд технических решений, позволивших значительно увеличить боевую эффективность и надежность этих боевых машин.

«В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки. В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — рассказал министр.

Министр обороны подчеркнул, что Армейские международные игры стали серьезным экзаменом для боевой и специальной военной техники, так как отдельные упражнения выполняются экипажами в экстремальных условиях, военная техника и экипажи работают в предельных режимах.

«При этом ежегодно подтверждается требуемая надежность и высокий боевой потенциал техники при слаженном взаимодействии экипажа», — сказал министр. Он отметил, что в играх участвуют не какие-нибудь специально подготовленные или суперсовременные боевые машины, а штатные, стоящие на вооружении образцы.