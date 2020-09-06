НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия модернизирует все танки Т-72

Источник:
ТАСС
294 1
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что все танки Т-72 российской армии будут модернизированы до модификации Т-72Б3М.

«Что касается наших танков Т-72, то игры дали толчок для их серьезной модернизации», — приводит ТАСС слова Шойгу. Он отметил, что несколько лет назад в первых состязаниях Армейских международных игр участвовали модификации Т-72Б1. По их итогам специалисты предложили ряд технических решений, позволивших значительно увеличить боевую эффективность и надежность этих боевых машин.

«В результате появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая по своим характеристикам, а в чем-то и превосходящая современные зарубежные танки. В планах министерства обороны провести модернизацию всех имеющихся на вооружении танков Т-72 до данной модификации», — рассказал министр.

Министр обороны подчеркнул, что Армейские международные игры стали серьезным экзаменом для боевой и специальной военной техники, так как отдельные упражнения выполняются экипажами в экстремальных условиях, военная техника и экипажи работают в предельных режимах.

«При этом ежегодно подтверждается требуемая надежность и высокий боевой потенциал техники при слаженном взаимодействии экипажа», — сказал министр. Он отметил, что в играх участвуют не какие-нибудь специально подготовленные или суперсовременные боевые машины, а штатные, стоящие на вооружении образцы.

Еще по теме
ВМФ получит шлемы для управления пушками поворотом головы
Первый в мире восстановленный Ла-5 отправят из Новосибирска
Сухопутные войска России вооружат «Птицеловом»
Эксперты рассказали о революционной модернизации «Арматы»
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #Техника
КАРТИНА ДНЯ
•
Захарова извинилась за пост о президенте Сербии
•
Киев запросил переговоры после угрозы со стороны ДНР
•
Ефремов сказал, на сколько его посадят
•
Массовая вакцинация в России начнется лишь в конце года
Подробности
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Торговавшего «мощами» разорителя могил задержали в Красноярске
Сибирь 05.09.2020 22:06
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
Сибирь 05.09.2020 09:23
Мэрия и застройщик не поделили землю в центре Новосибирска
Сибирь 04.09.2020 17:51
СК в Бурятии заинтересовался «кладбищем» ртутных ламп
Сибирь 04.09.2020 17:42
Самое популярное
Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске
8051
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
4162
Скончались два известных российских актера
3356
Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID
3169
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Захарова извинилась за пост о президенте Сербии
•
Киев запросил переговоры после угрозы со стороны ДНР
•
Ефремов сказал, на сколько его посадят
•
Массовая вакцинация в России начнется лишь в конце года
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия обвинила Запад в создании «Новичка»
86
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
60
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
57
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
52
Эксперты обнаружили яд на бутылке Навального
41