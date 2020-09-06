Военно-морской флот Китая стал самым большим в мире

Военный флот Китайской народной Республики в настоящее время состоит из 350 кораблей, военно-морские силы США — из 293 кораблей, сообщает Пентагон.

При этом Пентагон удерживает пальму первенства по суммарному водоизмещению. Иначе говоря, у США кораблей меньше, но сами они больше. Правда, и это преимущество довольно зыбкое, учитывая темпы, которыми КНР строит новые корабли, приводит РГ мнение экспертов Popular Mechanics.

За последние 30 лет военный бюджет Китай увеличился вдвое. Подъем экономики позволил стране тратить на оборону гораздо больше, при этом основной акцент делается на развитие средств проецирования силы, то есть на военно-морской флот.

В конце 1970-х Пекин использовал стратегию «народной войны»: сухопутные войска вместе с партизанами уничтожат неприятеля в войне на истощение. Этой концепции был подчинен и флот. Его задачей была защита территориальных вод, а самыми крупными кораблями в нем были эсминцы типа «Сиань» с устаревшими артиллерийским вооружением.

Теперь же ВМС КНР располагают двумя авианосцами, 58 крупными десантными кораблями, крейсером, 52 ударными подводными лодками и 4 стратегическими, 32 эсминцами, 53 фрегатами и массой кораблей поменьше.

Весьма существенно, что китайский флот растет не только количественно, но и качественно. Эсминцы Type 054 Jiangkai II вполне соответствуют западным аналогам, а новые корабли того же класса Type 055 Renhai по боевой мощи могут соперничать со стареющими американскими крейсерами типа Ticonderoga.