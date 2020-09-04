Объявлена цена Lada Largus с удобными сидениями

Специальная модель Lada Largus Cross Quest с оригинальными колесными дисками и удобными сидениями будет стоить от 842 до 864 тысяч рублей в зависимости от количества мест, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Одна из отличительных особенностей Largus Cross Quest — новый дизайн колесных дисков. «Комбинация черного лака и алмазной огранки формирует симметричный рисунок спиц — это особенно гармонирует с защитным обвесом кузова, присущим модификации Cross. Облик автомобиля дополняют черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением специальной серии», — говорится в сообщении.

Обновленный Largus получил улучшенную шумоизоляцию и эргономичные передние сиденья, обладающие лучшим распределением нагрузки и боковой поддержкой, а также трехступенчатым подогревом и увеличенным диапазоном регулировки по высоте. В интерьере выделяются рулевое колесо с контрастной строчкой и оригинальная цветовая схема обивки сидений.

Модель предлагается в двух вариантах исполнения. Рекомендуемая стоимость пятиместной Largus Cross Quest — 841,9 тысячи рублей, семиместной — 864,9 тысячи рублей.

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