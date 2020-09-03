Фургал пожаловался на угрозы следствия

Бывший губернатор Сергей Фургал заявил в суде, что следствие на него давит, чтобы получить признательные показания, и добивается заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

Фургал рассказал, что ему угрожали привлечь к уголовной ответственности его бывшую жену и приемную дочь по статье об особо крупном мошенничестве и отправить их обеих в СИЗО «Лефортово», где находится он сам.

Происходящее с ним Фургал расценивает как «психологическое давление». Ранее следствие попросило продлить арест бывшему хабаровскому губернатору на три месяца, до 9 декабря, так как с момента задержания ему так и не смогли предъявить обвинение по убийству Евгения Зори.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске, переведен в Москву и арестован по обвинению в организации заказных убийств в середине 2000-х годов. Он не признает вины и считает свое преследование политическим.