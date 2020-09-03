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Продажи подержанных вещей в интернете обложат налогом

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, сообщил Минфин России. Обязанность по начислению и уплате налога при этом возлагается на продавца товара.

«Законодательство о налогах и сборах не возлагает на электронные платформы и социальные сети, с использованием которых пользователи продают имущество, функции налоговых агентов, — сообщили «Ведомостям» в Минфине.

Поэтому такие платформы и социальные сети уплачивать налог из средств пользователей не могут «Физические лица при получении доходов от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее предельного установленного срока, производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с таких доходов самостоятельно», — отметили в ведомстве.

Сейчас продажи в сегменте c2c (от человека к человеку) интенсивно растут. За два года их количество увеличилось почти вдвое — с 90 миллионов сделок на 295 миллиардов рублей в 2017 году до 177 миллионов сделок на 568 миллиардов рублей в 2019 году, говорится в совместном исследовании Data Insight и Avito. Причем в 60% случаев продается вещь, уже бывшая в употреблении.

По оценке специалистов, налог на продажу бывших в употреблении вещей может принести в российский бюджет около 80 миллиардов рублей в год.

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