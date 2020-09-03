Отравление Навального прокомментировали в омской больнице

Омские врачи не нашли в организме Алексея Навального следов яда, сообщил заведующий отделением острых отравлений больницы, где лежал оппозиционер, Александр Сабаев.

Оппозиционер Алексей Навальный почти двое суток находился в омской больнице в состоянии комы. Его органы, по словам завотделением, не имели повреждений, характерных для столкновения с ядом.

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«Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, лёгкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти. Организм все равно будет бороться», – передаёт ТАССслова Сабаева.

В среду правительство Германии заявило, что Навальный, который сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Токсиколог уточнил, что анализы на фосфор-органические соединения, к которым относятся и вещества группы «Новичок», в Омске Навальному проводились.

Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика доставили в местную больницу. Там он провёл в коме почти двое суток, после чего пациента транспортировали в Берлин.