НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Отравление Навального прокомментировали в омской больнице

Источник:
Sibnet.ru
363 9
Фото: © Sibnet.ru

Омские врачи не нашли в организме Алексея Навального следов яда, сообщил заведующий отделением острых отравлений больницы, где лежал оппозиционер, Александр Сабаев.

Оппозиционер Алексей Навальный почти двое суток находился в омской больнице в состоянии комы. Его органы, по словам завотделением, не имели повреждений, характерных для столкновения с ядом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченый исключил возможность отравления Навального «Новичком»

«Самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, лёгкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти. Организм все равно будет бороться», – передаёт ТАССслова Сабаева.

В среду правительство Германии заявило, что Навальный, который сейчас находится в немецкой клинике «Шарите», подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Токсиколог уточнил, что анализы на фосфор-органические соединения, к которым относятся и вещества группы «Новичок», в Омске Навальному проводились.

Навальному стало плохо 20 августа в полёте из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика доставили в местную больницу. Там он провёл в коме почти двое суток, после чего пациента транспортировали в Берлин.

Тема: Отравление Алексея Навального
Эксперты оценили риск санкций из-за отравления Навального
Ученый исключил возможность отравления Навального «Новичком»
Меркель объяснила отравление Навального
Рубль обвалился из-за «Новичка»
смотреть все
ЧП #Происшествия #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия возобновила авиарейсы с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
•
Ученый исключил возможность отравления Навального «Новичком»
•
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
•
Приложение для электронного паспорта создали в России
Подробности
•
Кукурузная Луна: россияне увидят красивое небесное зрелище
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
•
800-я «Пятерочка» открылась в Сибири
•
Сибирские губернаторы: кто на кого учился?
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Экс-начальник отдела полиции в Новосибирске попался на взятках едой
Сибирь 03.09.2020 13:45
Детей выкидывали из окон во время пожара в Новосибирске
Сибирь 03.09.2020 13:18
Красноярские ученые создадут ДНК-библиотеку тлей
Сибирь 03.09.2020 12:23
Сибирские подростки за время пандемии COVID увлеклись наркотиками
Сибирь 03.09.2020 12:05
Самое популярное
Митингующие немцы призвали Путина
21360
Тони Старк и Стив Роджерс вернутся в фильмах Marvel
7612
Фанат превратил российских актеров в Мстителей
5165
Наследники творчества Цоя попросили у Путина запретить фильм Учителя
4228
Обсуждение (9)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия возобновила авиарейсы с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
•
Ученый исключил возможность отравления Навального «Новичком»
•
Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
•
Приложение для электронного паспорта создали в России
Как это работает
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Выбор школьного рюкзака: что советуют медики
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Камеры вторглись в жизнь людей: что дальше?
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин обрушился с критикой на коллаборационистов
60
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
54
Путин отказался считать Россию «страной-бензоколонкой»
50
Помощник Путина констатировал скачок российской экономики
34
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
34