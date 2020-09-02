Британца удивила природа Алтая и местные легенды

Потрясающие виды, опасность заражения бубонной чумой и тысячелетняя принцесса, защищающая местных жителей от COVID-19. О своих впечатлениях после отдыха в Горном Алтае рассказал московский корреспондент The Sunday Times Марк Беннеттс.

«Как и у большинства жителей Москвы, у нас было чрезвычайно ограниченное количество вариантов для отпуска, поскольку Кремль ввел запрет на путешествия за границу из-за пандемии коронавируса. Поэтому мы сделали выбор в пользу отдыха в Сибири, в Республике Алтай», — цитирует ИноСМИ корреспондента.

Он удивился, что площадь Алтая больше Уэльса в пять раз, а живет немногим более 200 тысяч человек. Но именно в Горном Алтае есть множество извилистых горных тропинок, потрясающие водопады и неуловимые снежные барсы. Поразила его и гора Белуха, которую местные считают воротами Шамбалы — мифического королевства буддистов.

Несмотря на поразительные виды, британец немного опасался бубонной чумы, вспышка которой произошла летом в соседней Монголии. Хотя в России смертельных случаев не было.

А наименьшее зафиксированное число случаев COVID-19 по сравнению с другими регионами, напротив, обрадовало британца. «Некоторые местные жители говорят, что от этого нового коронавируса их защищает Алтайская принцесса — мумия неизвестной девушки, которая умерла примерно 2,5 тысячи лет назад», — рассказал журналист.

Но другие местные жители говорят о силе девственно чистой природы. По их мнению, от вируса прекрасно защищает свежий воздух, синее небо, хвойные леса и алтайский мед.

«Маски защищают вас от коронавируса в течение всего пары часов, а наша природа защищает нас постоянно» — заверила Беннеттса местная жительница.