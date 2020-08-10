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Писательница из Японии рассказала о «сибирском Париже»

Источник:
ИноСМИ
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Фото: © Fanzuga / Общественное достояние

Японская писательница Киёко Аихара побывала зимой в Иркутске, увидела его старинные кварталы, дома декабристов, прокатилась на собачьих упряжках и назвала город — сибирским Парижем. Ее очерк опубликовал Asahi Shimbun.

«Сибирский Париж» оживлен уже с утра, пишет Аиахара. Много машин и, по заверениям местных жителей, совсем не холодно — всего -9 градусов. Иркутск, объяснила писательница, являлся в прошлом важным центром международной торговли России с Китаем и Средней Азией.

Сейчас на улицах Иркутска повсюду встречаются красивые старинные особняки. В городе есть так называемый «130-й квартал», в котором активно реновируются многие старые здания. В них открываются рестораны и магазины. Стремительно вырастают торгово-развлекательные центры и шоппинг-моллы. Этот район очень популярен среди местной молодежи.

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В Иркутске сохранилось несколько домов, в которых жили сосланные в Сибирь декабристы, рассказала она. 

Однако для публики открыт только один из них — «Дом Волконских». Он принадлежал князю Сергею Волконскому — декабристу, сосланному в Сибирь за участие в восстании.

«С прибытием в эти края декабристов сюда пришла и культура высшего общества царской России. Семья Волконских часто организовывала здесь музыкальные и танцевальные вечера, на которые приглашались сливки местного общества», — написала Аихара.

Также писательница узнала, что Иркутск — это город-побратим японского города Канадзава, а еще женщина с удовольствием прокатилась на собачьей упряжке в окрестностях города. «Пейзажи Сибири, ее уникальный стиль и ритм жизни остались для меня незабываемыми! Сибирь, ты чудесна!» — резюмировала автор.

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