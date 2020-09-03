Российские фильмы: каким отечественным кино можно гордиться

Особый почерк режиссеров Балагова, Звягинцева, Серебренникова и умение авторов кино говорить на непривычные и больные темы показали, что «наши» тоже умеют снимать отличные фильмы. В подборке самые громкие и успешные российские фильмы последнего десятилетия.

«Дылда»

Военная драма, 2019 год, режиссер Кантемир Балагов, 16+

В ролях: Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Андрей Быков, Игорь Широков

Военная драма показывает покалеченную после войны жизнь двух фронтовых подруг. Ия и Маша пытаются построить свою жизнь в послевоенном Ленинграде, когда разруха не только вокруг, но и внутри каждой из героинь.

Отдельное внимание при создании фильма съемочная группа уделила деталям. В «Дылде» использовался транспорт послевоенных времен (его добыли в музейных фондах), а щели окон в госпитале заклеивали настоящими газетами 1942 года. Их нашли на Удельном рынке, и до съемок прятали, чтобы советскую «Правду» не растащили на сувениры.

«Дурак»

Драма, 2014 год, режиссер Юрий Быков, 16+

В ролях: Артем Быстров, Наталья Суркова, Юрий Цурило, Борис Невзоров

Сюжет фильма разворачивается в небольшом провинциальном городе России. Молодой слесарь-сантехник Дмитрий Никитин, попутно получающий образование инженера-строителя, осматривает общежитие, где прорвало водопроводную трубу. Герой обнаруживает, что общежитие в аварийном состоянии и может вскоре рухнуть. Пытаясь спасти жизни 800 жильцов здания, он сталкивается с полным людским безразличием.

Фото: © кадр из фильма «Дурак»

В «Дураке» отображена нелицеприятная действительность. Человек, свято верящий в добро, оказывается среди тех, кто просто не готов это добро принимать. Речь в фильме идет не только о коррумпированных чиновниках, которым наплевать на человеческие жизни, но и самих «жертвах» обстоятельств. «Дурак» по опросу «Кинопоиска» в 2018 году признали фильмом, изменившем отношение к отечественному кино в целом.

«Нелюбовь»

Драма, 2017 год, режиссер Андрей Звягинцев, 18+

В ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева

В центре сюжета семья, переживающая тяжелый развод. Евгения и Борис еще не развелись, но каждый из них уже нашел себе пару и живет своей жизнью. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий родители пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алешей, который чувствует абсолютную ненужность. После очередной ссоры Алеша исчезает.

Звягинцев продумал до мелочей обстановку, в которую поместил героев. Мало того, что все происходит осенью, так герои еще и пренебрегают светом: наблюдательный зритель наверняка заметит, что все действие происходит в полумраке, герои не включают в квартирах свет, темным душам свет не нужен.

«Лето»

Музыкальная драма, 2018 год, режиссер Кирилл Серебренников, 18+

В ролях: Рома Зверь, Ирина Старшенбаум, Тео Ю, Филипп Авдеев

Картина повествует о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде советского рок-движения. Это также история о Ленинграде 80-х, о любви, поисках и больших надеждах.

Фото: © кадр из фильма «Лето»

По задумке фильм должен был состоять из игровых, музыкальных и документальных сцен. Но при общем монтаже картина получалась длиной более трех часов, что смущало прокатчика. Поэтому документальные сцены были вырезаны и смонтированы в отдельный фильм «После лета». О ленте одобрительно отозвались друзья и коллеги Виктора Цоя и Майка Науменко.

«В тумане»

Военная драма, 2012 год, режиссер Сергей Лозница, 12+

В ролях: Владимир Свирский, Владислав Абашин, Сергей Колесов, Никита Перемотов, Юлия Пересильд

Действие исторической драмы происходит в 1942 году в оккупированной немцами Белоруссии. Путевого обходчика Сущеню ложно обвиняют в сотрудничестве с оккупантами. Два партизана приезжают на хутор к Сущене, чтобы совершить расправу. В надежде доказать свою невиновность герой пытается сделать моральный выбор в аморальных обстоятельствах.

Фильм поставлен по одноименной повести Василя Быкова. В отличии от традиционных российских и советских фильмов о Великой Отечественной войне, режиссер акцентирует внимание на внутренних размышлениях, встающих перед обычными гражданами в непростое время.

«Левиафан»

Криминальная драма, 2014 год, режиссер Андрей Звягинцев, 18+

В ролях: Андрей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченко, Роман Мадянов, Анна Уколова

Автослесарь Николай Сергеев живет со своей второй женой Лилией и сыном от первого брака в маленьком городке. Нечистый на руку мэр города Шевелят пытается изъять его дом и землю для собственных нужд. После двух проигранных судов герой обращается за помощью к бывшему сослуживцу Дмитрию, успешному столичному адвокату. Но приезд московского гостя лишь усложняет и без того непростую жизнь Николая.

Фото: © кадр из фильма «Левиафан»

Чтобы сродниться со своим персонажем, Алексей Серебряков брал костюм героя накануне съемочного дня и обживал его, приезжая и уезжая в нем со съемочной площадки. Отказавшись от участия в других проектах, он не выезжал из Териберки два с половиной месяца, целиком посвятив себя съемкам. То же самое сделала и Елена Лядова.

«Елена»

Мелодрама, 2011 год, режиссер Андрей Звягинцев, 16+

В ролях: Надежда Маркина, Андрей Смирнов, Елена Лядова, Алексей Розин

В центре сюжета история пожилой семейной пары Елены и Владимира. Для обоих это второй брак. Елена вышла замуж по расчету, богатый Владимир полностью ее обеспечил. Но мысли женщины занимает не собственное благополучие, а то, как помочь безработному сыну от первого брака и его семье.

Изначально фильм должен был сниматься на английском языке, в США или Англии, рабочее название — «Хелен», мужа главной героини должны были звать Ричард. Из-за абсолютно русского менталитета сценария место действия решили переместить в Россию.

«Рай»

Военная драма, 2016 год, Андрей Кончаловский, 16+

В ролях: Юлия Высоцкая, Петер Курт, Виктор Сухоруков, Филипп Дюкен

Главная героиня — русская аристократка Ольга. Она попадает в тюрьму, где француз Жюль, который ведет ее дело, готов смягчить ее участь в обмен на интимные отношения. Ольга готова на все, но ее отправляют в концлагерь, где жизнь становится адом. Там она встречает высокопоставленного немецкого офицера СС Хельмута, который в нее влюблен. Герои решают бежать, но постепенно представление Ольги о рае неотвратимо меняется.

Фото: © кадр из фильма «Рай»

На 73-ем Венецианском кинофестивале Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» за этот фильм как лучший режиссер. В своей благодарственной речи Кончаловский сказал: «Я благодарю свою жену Юлию Высоцкую. Этот фильм посвящен матушке России и тем женщинам, которые помогали еврейским детям во время Второй мировой войны».

«Теснота»

Драма, 2017 год, режиссер Кантемир Балагов, 18+

В ролях: Дарья Жовнер, Ольга Драгунова, Артем Цыпин, Назир Жуков

Действие фильма происходит в 1998 году на Северном Кавказе. Главная героиня, 24-летняя Илана, работает в отцовском гараже, чтобы помочь ему свести концы с концами. Однажды вечером вся семья с друзьями празднует помолвку ее младшего брата Давида. Ночью молодую пару похищают, потребовав за них выкуп. Илана и ее родители, каждый по-своему, готовы на любые жертвы, чтобы спасти близких.

В 2017 году картина вошла в программу «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Президент фестиваля Тьерри Фремо описал это событие как «возрождение киноиндустрии» в России. Во время показа «Тесноту» встретили овациями. По итогу на Каннском кинофестивале фильм взял приз FIPRESCI, премию независимого жюри.

«Ученик»

Драма, 2016 год, режиссер Кирилл Серебренников, 18+

В ролях: Виктория Исакова, Петр Скворцов, Александр Горчилин, Юлия Ауг

Главный герой, мальчик Вениамин, считает, что знает все о моральных нормах: как их надо соблюдать, от кого их надо защищать, что такое хорошо и что такое плохо. Его поведение для окружающих становится серьезным испытанием. Где граница между моралью и нетерпимостью, свободой и вседозволенностью, проповедью и терроризмом, религией и манипуляцией?

Фото: © кадр из фильма «Ученик»

В основу оригинального сценария легла пьеса «Мученик» знаменитого немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга. Действие из Германии перенесли в российскую действительность, в рядовую общеобразовательную школу.