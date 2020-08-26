Зеленский спрогнозировал срок завершения конфликта в Донбассе

Президент Украины пожаловался, что процесс урегулирования в Донбассе «продвигается не так быстро», как он ожидал.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, после предстоящего саммита лидеров «нормандской четверки№ (Германия, Россия, Украина, Франция) высоки шансы завершить вооруженный конфликт в Донбассе

«Думаю, по результатам второй "нормандской встречи" высок шанс окончания войны», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Ранее президент Украины по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что поддерживает идею проведения саммита в нормандском формате в конце сентября.

Зеленский признал, что процесс урегулирования в Донбассе «продвигается не так быстро», как он ожидал. Вместе с тем он назвал «очень важными» шагами перемирие в Донбассе, состоявшиеся обмены пленными и достигнутые на последней встрече Контактной группы договоренности о разминировании и разведении сторон в Донбассе, а также планы о новой встрече в нормандском формате.

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Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря прошлого года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, но при условии выполнения парижских решений. В их числе — проведение обмена пленными, разведение сил на трех участках, обеспечение полного и всестороннего прекращения огня и ряд шагов в направлении политического урегулирования.