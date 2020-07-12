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Помощница Зеленского ответила на сообщения о беременности от него

Источник:
РИА Новости
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Фото: president.gov.ua / CC BY 4.0

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла публикации, что она якобы беременна от главы государства.

«Каждый фейк имеет свое имя. На сайте "24-го канала" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно когда речь идет об информации. Уважайте других, а главное — уважайте себя», — приводит РИА Новости заявление Мендель.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что между Мендель и Зеленским якобы завязался роман, и Мендель беременна от президента.

В материале украинского «24-го канала» эта информация упоминается со ссылкой на основателя политического движения в поддержку экс-президента Петра Порошенко Романа Реведжука.

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