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Трампа обвинили в оскорблениях и унижении Меркель

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Президент США Дональд Трамп в телефонных переговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель «глупой», а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй называл «дурой», передает CNN якобы со ссылкой на осведомленные источники.

По сведениям телеканала, в разговорах с Меркель и Мэй американский президент унижал их, совершая «жестокие нападки». По словам одного из источников телеканала, обличительные речи лидера США были «почти садистскими».

«Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее "глупой" и обвинял в том, что она находится в кармане у русских... Наибольшую жесткость (в телефонных звонках) он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков, и он наиболее слаб с теми, с кем он должен быть жестким», — сказал источник телеканала.

Неназванный немецкий чиновник подтвердил, как отмечается, что звонки были «настолько необычайны», что в Берл

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ине приняли специальные меры, чтобы сохранить содержание бесед в тайне. Чиновник, на которого ссылается телеканал, назвал поведение Трампа «очень агрессивным», отметив, что по этой причине круг людей, участвующих в мониторинге звонков Меркель, сократился.

«Унизительными и издевательскими» были и разговоры Трампа с Мэй, которую он «называл "дурой", а также бесхребетной в связи с ее подходом к Brexit, НАТО и иммиграционным вопросам», — приводит РИА материал CNN.

Кроме того, по словам источников, во время телефонных разговоров Трамп «регулярно издевался и унижал» других лидеров западных стран, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона. Нападкам Трампа подвергались и канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.

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