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Появились первые отзывы на фильм «Довод» Кристофера Нолана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Премьера фильма «Довод» режиссера Кристофера Нолана в России состоится 3 сентября, но кинокритики уже вынесли свой вердикт долгожданному фантастическому боевику.

Великобритания/США, 2020 год, режиссер Кристофер Нолан, 16+
В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики

Сюжет. Мужчина сражается за спасение мира. Он путешествует через сумрачные реалии международного шпионажа, однако вскоре его миссия выходит за пределы реального хода вещей. Он сталкивается с инверсией — специальной техникой управления временем.

Отзывы

Первоначальный вердикт критиков — визуально «Довод» сделан на отлично, но его сюжет затянут и скучен. Но, традиционно, нашлись те, кто новинку похвалил и поругал.

Джессика Канг из The New York Times назвала фильм Нолана невероятно дорогим, но пустым зрелищем. А рецензист Time Out New York Фил де Семлиен — визуально насыщенным, но лишённым души.

Положительные отзывы оказались более развернутыми. Робби Коллин из The Telegraph отметил, что одного просмотра будет недостаточно, чтобы в должной мере насладиться всеми сюжетными поворотами, а Алекс Годфри из Empire, допускает, что сюжет может показаться слишком запутанным, но это не испортит удовольствие от просмотра.

Среди плюсов, отмеченных критиками, — масштабность проекта, визуальная привлекательность, отлично поставленный экшен и актерская игра. Негативные оценки фильм заработал за слабый сюжет и безжизненную атмосферу.

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