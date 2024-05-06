Новинки в кино не сумели обогнать «Сто лет тому вперед»

Фото: © кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

Фильм «Сто лет тому вперед» на третьей неделе проката продолжил лидировать по кассовым сборам, новинкам не удалось обогнать его.

В прошедший уикенд «Сто лет тому вперед» пополнил кассу на 142,2 миллиона рублей. Среди новинок прошлой недели в топ-5 по сборам попал только фильм «Всемирный потоп», он стартовал с суммы в 22,6 миллиона.

Сборы других фильмов не смогли порадовать дистрибьютеров. «Летучий корабль» занял третью строчку (19,1 миллиона), на четвертом месте «Каскадеры» (18,7 миллиона без России и Белоруссии).

Замыкает пятерку топа по кассовым сборам военный фильм «Блиндаж», по сюжету которого два друга русский и немец попадают в прошлое во времена Великой Отечественной войны. Картина сумела пополнить кассу на 17 миллионов.