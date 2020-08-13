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Дочь-школьница губернатора заработала вдвое больше отца

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам 2019 года задекларировала доход в 10 миллионов рублей, следует из сведений о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте регионального правительства.

Доходы школьницы более чем в два раза превышают заработок самого Любимова, который за тот же период заработал 4,3 миллиона рублей. У Любимова две дочери 2001 и 2006 годов рождения. Старшая уже достигла совершеннолетия, сведения о ней больше не указываются в декларации.

Согласно декларации, в пользовании у дочери Любимова квартиры площадью 205,1 квадратных метров, 92 квадратных метра и 127,7 квадратных метров. Также в пользовании 14-летней школьницы находится машино-место, сведений об автомобиле в декларации нет.

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов рассказала журналистам, что указанный в документе доход дочери губернатора связан с продажей недвижимости, ранее зарегистрированной на девочку.

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