Дочь-школьница губернатора заработала вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам 2019 года задекларировала доход в 10 миллионов рублей, следует из сведений о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте регионального правительства.

Доходы школьницы более чем в два раза превышают заработок самого Любимова, который за тот же период заработал 4,3 миллиона рублей. У Любимова две дочери 2001 и 2006 годов рождения. Старшая уже достигла совершеннолетия, сведения о ней больше не указываются в декларации.

Согласно декларации, в пользовании у дочери Любимова квартиры площадью 205,1 квадратных метров, 92 квадратных метра и 127,7 квадратных метров. Также в пользовании 14-летней школьницы находится машино-место, сведений об автомобиле в декларации нет.

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов рассказала журналистам, что указанный в документе доход дочери губернатора связан с продажей недвижимости, ранее зарегистрированной на девочку.