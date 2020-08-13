Три двойни родились в Бурятии в один день

Врачи республиканского перинатального центра в Бурятии на прошлой неделе приняли четыре двойни, три из них родились в один день — во вторник, 4 августа, сообщила пресс-служба медучреждения на своей странице в Instagram.

По данным перинатального центра на прошлой неделе в медучреждении приняли роды у 108 женщин. Среди новорожденных — 50 мальчиков и 62 девочки. Также на неделе появилось четыре двойни: одна в понедельник и сразу три во вторник.

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По данным Росстата, в 2019 году более 18,4 тысячи женщин стали мамами двойняшек. Чаще всего двойни появлялись в Москве — более 1,8 тысячи родов. За столицей следует Санкт-Петербург (965 родов с двойней). В десятку лидеров по двойням также вошли Свердловская, Челябинская, Ростовская, Тюменская области, Краснодарский край, республики Башкортостан и Татарстан.

Многоплодной называется беременность, при которой в организме женщины одновременно развиваются два или большее число плодов. Дети, родившиеся от многоплодной беременности, называются близнецами. Согласно статистике, двойни встречаются один раз на 80 родов, тройня — один раз на 800.