Действия военных роботов-саперов показали на видео

Инженерно-саперные подразделения Южного военного округа (ЮВО) впервые провели разминирование переднего края обороны условного неприятеля с массовым применением десяти роботизированных комплексов «Уран-6».

Комплексам разминирования под управлением операторов, находящихся на удалении более одного километра, предстояло сделать проход в эшелонированной обороне условного противника путем уничтожения противотанковых, противопехотных мин, а также расчистки местности от проволочных и инженерных заграждений, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-служба округа.

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В одном строю с роботами-саперами также находился универсальный роботизированный комплекс пожаротушения «Уран-14», оборудование которого позволяет тушить пожар сплошной водяной пенной на дальности до 50 метров. При этом ствол-монитор в горизонтальной плоскости способен вращаться вкруговую.

Помимо этого, военнослужащие задействовали инженерные машины разграждения ИМР-3М на базе танка Т-90, оборудованные колейным минным тралом, а также путепрокладчики БАТ-2.