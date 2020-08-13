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Действия военных роботов-саперов показали на видео

Источник:
«Звезда»
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Инженерно-саперные подразделения Южного военного округа (ЮВО) впервые провели разминирование переднего края обороны условного неприятеля с массовым применением десяти роботизированных комплексов «Уран-6».

Комплексам разминирования под управлением операторов, находящихся на удалении более одного километра, предстояло сделать проход в эшелонированной обороне условного противника путем уничтожения противотанковых, противопехотных мин, а также расчистки местности от проволочных и инженерных заграждений, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-служба округа.

В одном строю с роботами-саперами также находился универсальный роботизированный комплекс пожаротушения «Уран-14», оборудование которого позволяет тушить пожар сплошной водяной пенной на дальности до 50 метров. При этом ствол-монитор в горизонтальной плоскости способен вращаться вкруговую.

Помимо этого, военнослужащие задействовали инженерные машины разграждения ИМР-3М на базе танка Т-90, оборудованные колейным минным тралом, а также путепрокладчики БАТ-2.

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kobra_72

Коронавирус еще и мозг убивает.

Alexander222

в лесу?! ...действительно маразм, скоро дома заставят ходить с маской, чтобы при постоянно падающей экономике...

corrector

Л логика ? М мозг ? Т тупость !

Drronum

В лесу? Это наверно что бы комаров не заразить дыханием? И заставить фильтры ставить на пятую точку,...

Disobedient

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