Древнего «близнеца» Млечного Пути открыли в созвездии Часов

Галактики, по форме и размерам похожие на Млечный Путь, существовали уже через 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва. На такой вывод их натолкнул пока самый древний объект такого рода — галактика SPT0418–47, обнаруженная в созвездии Часов.

«Это открытие показывает, что те структуры, которые мы видим в ближайших спиральных галактиках и в Млечном Пути, существовали уже 12 млрд лет назад», — приводит ТАСС слова Франческа Риццо, астронома из Астрофизического института Общества Макса Планка (Германия).

Космологи считают, что первые галактики появились во Вселенной примерно через 300-400 млн лет после Большого взрыва. Тогда ее материя успела остыть до температур, при которых могут формироваться холодные облака из газа, внутри которых возникают звезды.

Эти первичные галактики Вселенной, как предполагают астрономы, выглядели совсем не так, как их современные аналоги. В частности, они были довольно невелики, а звезды внутри них формировались в сотни и тысячи раз быстрее, чем в Млечном Пути. Ученые пытаются найти следы этих объектов, наблюдая за самыми далекими уголками мироздания.

Риццо и ее коллеги совершили одно из подобных открытий в созвездии Часов. Свет от этой SPT0418–47 идет до Земли более чем 12 миллиардов лет. Поэтому мы может видеть ее в том состоянии, в котором она находилась примерно через 1,4 млрд лет после Большого взрыва.

Оказалось, что у SPT0418–47 не эллиптическая или шарообразная форма, как у всех известных древних галактик. Она была похожа на блин, подобно Млечному Пути и другим соседним с ним спиральным галактикам.

«Это стало большой неожиданностью и, несомненно, повлияет на наши представления об эволюции галактик», – подытожила астрофизик Симона Вегетти.