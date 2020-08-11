Украина легализовала игорный бизнес

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий игорный бизнес в стране, соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Украинский парламент одобрил внесенные поправки 14 июля. Согласно закону, игорные зоны будут размещаться исключительно в отелях, а их организатором может быть только юридическое лицо и резидент Украины.

За ведение игорного бизнеса без лицензии предусмотрена уголовная ответственность. Также в дальнейшем планируется создать национальный список лиц, которым запрещен доступ в игорные заведения.

Игорный бизнес на Украине был запрещен в 2009 году распоряжением правительства Юлии Тимошенко. Однако в августе 2019 года Зеленский впервые заявил, что намерен легализовать азартные игры в стране.