Тихановская покинула пределы Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном на Youtube обращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии. Она заявила, что это было исключительно самостоятельное решение.

«Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (ее супруг) никоим образом на него просто не могли повлиять», — заявила Тихановская.

Ранее во вторник Государственный пограничный комитет Белоруссии подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник через пункт пропуска «Котловка».

«Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, вы знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала Тихоновская.