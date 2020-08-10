Путин поручил вакцинировать россиян от гриппа и коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил властям регионов организовать вакцинацию от гриппа и коронавируса бесплатно и без очередей, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства призвал сформировать запас лекарств, антисептиков и защитных средств в аптеках и медицинских организациях, а правительству — обеспечить финансирование мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций.

Россия в результате проведенных мероприятий должна провести вакцинацию от гриппа до 60% населения и до 70% людей из групп риска. Кроме этого, после регистрации вакцины от COVID-19 власти также должны организовать немедленную бесплатную вакцинацию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что в стране осенью и зимой появятся новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне не прививались. В сезон заболеваний также может повыситься опасность заражения коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса может начаться уже осенью, сразу несколько препаратов в России сейчас проходят стадию испытаний и регистрации. Первыми вакцину получат группы риска — медики, учителя и пожилые люди.