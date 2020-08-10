Россияне озвучили размер идеальной пенсии

Россияне хотели бы получать после выхода на пенсию 59 тысяч рублей, такая сумма обеспечила бы им достойную жизнь в зрелом возрасте, свидетельствует социологическое исследование НПФ Сбербанка.

Так, мужчины в среднем рассчитывают на пенсию в 61 тысячу рублей, женщины — 56 тысяч рублей. Максимальную пенсию хотели бы получать студенты (62 тысяча рублей) и люди с высшим образованием (61 тысяча рублей).

Применительно к профессиям самую высокую пенсию хотели бы иметь маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи — все они считают «идеальной» сумму пенсионных начислений в 64 тысячи рублей.

Пенсионные ожидания россиян также зависят от региона. Например, москвичи желают получать в старости доход в 92 тысячи рублей. На втором месте неожиданно оказались жители Владивостока — 78 тысяч. Самые скромные ожидания в Ярославле — всего 48 тысяч рублей.