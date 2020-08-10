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Газовая заправка в Волгограде взлетела на воздух

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МЧС по Волгоградской области

Цистерна с газом загорелась и взорвалась в Волгограде на газовой заправке, расположенной на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, их жизням ничего не угрожает. У троих — легкие травмы, еще один доставлен в больницу, ему оказывается лечение. Прилегающие к заправке улицы перекрыты.

На попавших в соцсети видео и фотографиях видно, что огонь поднялся на огромную высоту — выше 16-этажного дома. Ударной волной в соседних зданиях выбило окна. МЧС присвоило пожару второй ранг сложности.

На ликвидации ЧП работают 70 человек и 21 единица техники. Сотрудники испытательной пожарной лаборатории после завершения тушения установят причину возгорания.

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cre

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