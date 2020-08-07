Жителей Прибайкалья привлекли к эксперименту по вытаптыванию земли

Специалисты приступили к эксперименту на побережье Байкала в Иркутской области. Волонтеры и местные жители будут вытаптывать землю, а исследователи фиксировать результаты, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Если вы приехали в одну из бухт Малого Моря и увидели человека, который сосредоточенно топчется на одном месте размером метр на метр в течение часа, не удивляйтесь и не смейтесь! Все серьезно: так проводится один из этапов научного эксперимента по определению оптимальной рекреационной нагрузки», — предупредила пресс-служба заповедника.

Опытным путем устанавливается количество посетителей национального парка, безопасное для природных комплексов Малого Моря. Организаторы эксперимента — специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» — привлекли к этой работе волонтеров и владельцев туристических баз.

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Эксперимент длительный и трудозатратный, но необходимый для уникальной природы западных берегов Байкала.

Результаты позволят обоснованно рассчитать количество разрешений для каждой местности и не допустить нанесения урона, после которого природные комплексы утратят способность к самовосстановлению.

Профессионалы и их помощники тщательно фиксируют на фото изменения на экспериментальных участках. Выводы будут делаться по формулам, в которых учтены самые разнообразные факторы, среди которых: погода, рельеф, сезон.

Похожий эксперимент был проведен сотрудниками особо охраняемой природной территории в Хакасии. Практика оказалась весьма полезной. Иркутские ученые учтут все нюансы опыта коллег, чтобы эксперимент оказался эффективным и лег в основу процесса регулирования неорганизованного туризма в бухтах Малого Моря.