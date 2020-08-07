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Плющенко озвучил стоимость занятий в своей академии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство обороны РФ

Минимальная цена за месяц занятий в академии «Ангелы Плющенко» — 15 тысяч рублей, сообщил двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«Минимальная цена — 15 тысяч рублей в месяц», — сказал Плющенко в интервью РБК, отметив, что дети из многодетных, малоимущих семей и суперталантливые не платят за занятия.

По его словам, сейчас в академии занимаются около 100 человек. В группы берут тех, что имеет как минимум два года обучения фигурному катанию. Базовая подготовка вернется, как только будут построены новые катки.

Плющенко рассказал, что сейчас строит два катка, которые обойдется в «сотни миллионов рублей».

«Я поставил задачу воспитать олимпийских чемпионов, а как я уже к ней приду, с убытками или без, — мне без разницы. Я просто хочу сделать для своих фигуристов хорошие условия», — отметил он.

Плющенко недавно стал наставником фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной, которые занимались в группе Этери Тутберидзе. 

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