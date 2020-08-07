Стало известно о состоянии тестирующих вакцину «Вектора»

Добровольцы, которые испытывают на себе вакцину от коронавируса в центре «Вектор», чувствуют себя хорошо, жалоб нет, сообщил Роспотребнадзор.

«Все привитые вакциной "ЭпиВакКорона" добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений и жалоб не отмечено», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

По состоянию на 6 августа, привито четверо добровольцев, пятый получит вакцину 8 августа, еще через три дня вакцину получат следующие девять человек.

На втором этапе клинических исследований вакцины от коронавируса из 86 добровольцев 43 получат плацебо.

«Вектор» начал испытания своей разработки 27 июля. Гендиректор центра Ренат Максютов сообщал, что успешно прошли испытания три прототипа вакцины.