Физрук с винтовкой напугал подростков в Абакане

Учитель физкультуры с пневматической винтовкой на территории возле школы в Абакане пугал подростков, видео инцидента появилось в соцсетях. Полиция устанавливают все обстоятельства, сообщила Sibnet.ru представитель ГУ МВД по Республике Хакасия.

«Я бить не буду, здесь нельзя этим заниматься», — сказал учитель физкультуры подросткам и показал на винтовку. Он пытался выгнать компанию с этого места, причины неизвестно.

Фото : © кадр из видео

В соцсетях абаканцы вступились за учителя, заявив, что винтовка не представляет угрозы, а человек хороший, и просто разгонял агрессивных парней.

«Полицейские Абакана устанавливают все обстоятельства инцидента», — сказала представитель ГУ МВД по региону.