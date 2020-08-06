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Диагностику пневмонии в Бурятии доверили искусственному интеллекту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © geralt / Pixabay License

Искусственный интеллект поможет медикам в Бурятии диагностировать коронавирусную пневмонию. В будущем оборудование будет использоваться для диагностики и других заболеваний, сообщила пресс-служба правительство Бурятии.

Диагностика пневмонии, в том числе признаки COVID-19, может проводиться в медицинском учреждении по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта. В основе модели лежит неиросеть, обученная на 10 тысячах размеченных специалистами обезличенных КТ-изображении. Модель разработана Лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка.

Оборудование фиксирует незначительные очаги, незаметные человеческому глазу, сегментирует участки пораженной ткани легких, указывает объем поражений, степень изменений, проводит первичный анализ изменений при вирусной пневмонии, в том числе из-за COVID-19, и отслеживает динамику на повторных исследованиях. Производительность модели – 150 исследований в день.

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«Модель выдает свое заключение на наличие воспаления и вероятности того, что это COVID-19, и помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Снижает нагрузку на медицинских работников и делает медицинские сервисы доступнее. Точность модели превышает 90%», — заявил управляющий отделением Сбербанка Антон Соколов.

В ближайшее время возможности оборудования будут расширены — его можно будет использовать и для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых и других заболеваний

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