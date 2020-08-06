Прокуратура проверит пожар на мусорном полигоне в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области проведет проверку после пожара на муниципальном полигоне «Левобережный», сообщает ведомство.

Возгорание 5 августа ночью с северо-восточной стороны полигона. Специалисты ликвидируют очаг возгорания.

Прокуратура и специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской проводят проверку по факту возгорания полигона ТКО «Левобережный», эксплуатируемого МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство».

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области провела отбор проб атмосферного воздуха для исследования.