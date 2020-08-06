Прокуратура проверит пожар на мусорном полигоне в Новосибирске

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Прокуратура Новосибирской области проведет проверку после пожара на муниципальном полигоне «Левобережный», сообщает ведомство.
Возгорание 5 августа ночью с северо-восточной стороны полигона. Специалисты ликвидируют очаг возгорания.
Прокуратура и специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской проводят проверку по факту возгорания полигона ТКО «Левобережный», эксплуатируемого МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство».
Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области провела отбор проб атмосферного воздуха для исследования.