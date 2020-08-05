Сменился лидер в списке самых богатых россиян

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов впервые занял первое место в российском рейтинге миллиардеров журнала Forbes. Состояние бизнесмена и его семьи оценивается в 24,7 миллиарда долларов.

Керимов занял первое место впервые в истории рейтинга, он сместил в первого места совладельца «Норникеля» Владимира Потанина, состояние которого к этому же времени Forbes оценивал в 24,6 миллиарда долларов.

Основа богатства Керимова — акции крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс». С начала 2020 года компания подорожала почти в два с половиной раза, золото за тот же период выросло в цене на 34%.

Если в начале года металл стоил 1521 доллара за унцию, то 4-5 августа его цена составила 2041-2043 доллара. При этом выше двух тысяч долларов за унцию стоимость золота поднялась впервые в истории.