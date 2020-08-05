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Туристы погибли во время активного отдыха в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно Vitecek~commonswiki (основываясь на заявлении об авторском праве). / CC-BY-SA-3.0

Туристы из Москвы и Алтайского края погибли во время активного отдыха в Республике Алтай. Одна из них утонула во время сплава, вторая умерла у подножия горы Белуха после приступа, сообщает СУ СК региона.

По данным ведомства, 31 июля в урочище Аккем у подножия горы Белуха умерла 35-летняя жительница Алтайского края. уточняется, что в группе из 12 человек она участвовала в пешем походе.

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Утром 29 июля туристы выдвинулись со стоянки «Три березы» в селе Тюнгур, а вечером 30 июля они пришли к озеру Аккем. Утром 31 июля у женщины случился первый приступ потери сознания, судороги. Когдла ей стало лучше, вместе с остальными она продолжила путь к Белухе.

Через два километра пути ей опять стало плохо, и женщина вернулась в лагерь к озеру. В течение дня произошло еще несколько приступов. Вечером 31 июля 2020 года после очередного приступа женщина скончалась.

Выяснилось, что у погибшей имелись противопоказания к физическим и силовым нагрузкам из-за периодических приступов потери сознания, связанных с патологией сонной артерии. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, она умерла от острой ишемической болезни сердца. Следователи проверяют и другие версии.

Еще один трагический инцидент с туристами произошел 3 августа. Группа из 14 туристов сплавлялась на катамаране по реке Шавла в Кош-Агачском районе Республики Алтай. катамаран опрокинулся, и 36-летняя москвичка утонула. Ее тело достали сами туристы.

При этом уточняется, что сплав организовала московская фирма, все участники были экипированы. Сейчас следователи выясняют, были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.

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Топ комментариев

exkornet

Все давно уже знают главную причину - воровство средств, выделенных для строительства этих дорог. Все...

лачинов

Ну да, ну да. Закон, он обязателен только в тогда. когда мало денег на адвокатов. Ну очень гуманное правосудие....

Иркут 69

И не он один. Судьба всех пересидевших мыслимые и немыслимые сроки - одна. Страх потерять сильнейший...

Алекс555

Не получится. Иначе не был бы таким храбрым.

Plaguer

ЦитатаПо мнению аналитика, Путин собирается поглотить Белоруссию.Красавчики, на опережение работают:...
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