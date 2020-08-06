Стартовала викторина «Найди монтаж»

Различить фальшивые и правдивые изображения в эпоху технологий наподобие Deepfake — настоящий вызов для пользователей интернета. Для самых глазастых и наблюдательных на портале Sibnet.ru стартовала игра «Найди монтаж», в которой нужно правильно определить — это оригинальный кадр с камеры наблюдения или смонтированная подделка?

Участникам игры дается неограниченное число попыток. Нужно правильно определять оригинальные и смонтированные кадры, и таким образом набирать баллы. Каждый день (до 20 августа) игра будет пополняться новыми кадрами, а значит шансы на победу будут возрастать. Победителями станут игроки, набравшие наибольшее количество баллов. Контролировать свое положение в игре можно в разделе «Турнирная таблица».

Чтобы набранные баллы сохранялись в турнирной таблице игры, нужно зарегистрироваться на портале Sibnet.ru. При этом указать достоверную информацию в полях «Телефон» и «E-mail», иначе получить выигранный приз будет затруднительно.

Какие призы можно выиграть?

Призовыми станут первые 20 мест. Игрок с наилучшим результатом получит суперприз от компании «Ростелеком» — action-камеру 4к с пультом и водонепроницаемым боксом.

За второе место полагается беспроводная звуковая стереосистема с мощным сабвуфером. Участнику с третьим результатом достанется автомобильная беспроводная зарядка для смартфона.

Игроки в турнирной таблице, занявшие с 4 по 20 места, получат промокоды онлайн-кинотеатра Wink на подписку «Максимум» на 30 дней. Удачи!