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АвтоВАЗ обновил двигатель 1.8 для Vesta и XRay

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ локально доработал двигатель 1.8, который ставится на Lada Vesta и XRay, оптимизация позволит сэкономить на комплектующих для каждого мотора более 1 тысячи рублей.

Замена топливной трубки привела к изменению заводского артикула двигателя ВАЗ-21179, пишет «Лада.онлайн». Трубки стали ставить на 1,8-литровые «атмосферники» в начале 2018 года, чтобы решить проблему пульсации бензина и обеднения топливно-воздушной смеси.

Цена новых топливных трубок — 390 рублей за комплект, тогда как запчасти старого образца стоили 1470 рублей.

Модели Vesta и XRay также могут комплектоваться двигателем 1.6 мощностью 106 и 113 лошадиных сил.

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