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Чернобыльские грибы отправили в космос

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Обнаруженные на месте катастрофы Чернобыльской АЭС грибы отправили в космос в рамках исследовательского проекта, целью которого является поиск защиты людей от радиации в дальних космических полетах

Выросшие в Чернобыле грибы cladosporium sphaerospermum научились поглощать радиацию и преобразовывать ее в энергию, пишет Fox News. Ученые из США решили отправить образец одного из таких грибов на Международную космическую станцию.

Отмечается, что размножение грибов и способность cladosporium sphaerospermum ослаблять ионизирующее излучение изучались астронавтами в течение 30 дней в качестве аналога обитания на поверхности Марса.

Исследование показало, что гриб можно выращивать в космосе. Характеристики роста также позволяют предположить, что гриб не только адаптируется, но и эффективно защищает от космической радиации.

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