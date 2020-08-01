Чернобыльские грибы отправили в космос

Обнаруженные на месте катастрофы Чернобыльской АЭС грибы отправили в космос в рамках исследовательского проекта, целью которого является поиск защиты людей от радиации в дальних космических полетах

Выросшие в Чернобыле грибы cladosporium sphaerospermum научились поглощать радиацию и преобразовывать ее в энергию, пишет Fox News. Ученые из США решили отправить образец одного из таких грибов на Международную космическую станцию.

Отмечается, что размножение грибов и способность cladosporium sphaerospermum ослаблять ионизирующее излучение изучались астронавтами в течение 30 дней в качестве аналога обитания на поверхности Марса.

Исследование показало, что гриб можно выращивать в космосе. Характеристики роста также позволяют предположить, что гриб не только адаптируется, но и эффективно защищает от космической радиации.