Стрелявшего в ребенка забайкальца отправили в СИЗО

Мужчину в Забайкалье, выстрелившего в девятилетнего ребенка из винтовки за детскую шалость, поместили в СИЗО, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, в понедельник в поселке Приаргунск мужчина выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика. Мальчик, играя, влез на запасное колесо внедорожника обвиняемого.

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Ребенка увезли в больницу с проникающим пулевым ранением грудной клетки. СУ СК России по Забайкальскому краю предъявило обвинение 59-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

В пятницу суд удовлетворил ходатайство следователей СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают работу. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая и медицинская.