НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Стрелявшего в ребенка забайкальца отправили в СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
174 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчину в Забайкалье, выстрелившего в девятилетнего ребенка из винтовки за детскую шалость, поместили в СИЗО, сообщило региональное СУ СК России.

По данным следствия, в понедельник в поселке Приаргунск мужчина выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика. Мальчик, играя, влез на запасное колесо внедорожника обвиняемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРожденные войной: мирные изобретения Первой мировой

Ребенка увезли в больницу с проникающим пулевым ранением грудной клетки. СУ СК России по Забайкальскому краю предъявило обвинение 59-летнему мужчине в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

В пятницу суд удовлетворил ходатайство следователей СК об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают работу. Назначены судебные экспертизы, в том числе баллистическая и медицинская.

Еще по теме
Иран заплатит Украине за сбитый Boeing
СК установил причину прорыва дамбы в Красноярском крае
КамАЗ сломал мост в Кузбассе пополам
Комбинат питания в Красноярске задолжал 13 млн рублей зарплаты
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил вручать Конституцию вместе с паспортом
•
Началась выдача обновленных водительских прав
•
Китай запустил конкурента ГЛОНАСС и GPS
•
Подскочил спрос на подержанные электромобили
Подробности
•
Без следа: как ищут пропавший над тайгой Ан-2
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
•
День ВДВ: как распознать лжедесантника
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Стрелявшего в ребенка забайкальца отправили в СИЗО
Сибирь 31.07.2020 18:11
Mazda с детьми в салоне врезалась в большегруз, есть погибшие
Сибирь 31.07.2020 17:37
Баран сбежал с Курбан-байрама в центре Новосибирска
Сибирь 31.07.2020 14:32
Первый арктический теплоход построят к 2023 году для Красноярска
Сибирь 31.07.2020 14:18
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
7492
Китай свернул закупки российского газа
3987
Россия испытает оружие Судного дня
3980
Трещины появились на новом мосту в Абакане
3480
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин предложил вручать Конституцию вместе с паспортом
•
Началась выдача обновленных водительских прав
•
Китай запустил конкурента ГЛОНАСС и GPS
•
Подскочил спрос на подержанные электромобили
Как это работает
•
Шашлык из баранины: как приготовить «классику» на мангале
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

pepelmetal

Это и есть убийство, умышленное убийство, сажать по полной!

staff850

В Хабаровск лучше съезди Вова!!!

a-n-atol

ну тогда минималку поднимайте господа, чтож вы над работающими издеваетесь то

Uynachalnica

Ты в детях еще ходишь, или более не развиваешься?

Evgen_26

Цитата...32 россиянина были задержаны в санатории под Минском...в транзитном санатории