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Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: German Federal Archives / CC BY-SA 3.0 de
Помимо танков, субмарин и других видов смертоносного оружия, Первая мировая война оставила человечеству множество полезных изобретений, некоторые из которых оказались насколько востребованными, что представить современную жизнь без них попросту невозможно. Каким незаменимым вещам мы обязаны далекой войне?
Первая мировая война началась 28 июля 1914 года и продлилась до 11 ноября 1918 года. За эти несколько лет были сделано множество открытий, появились десятки технологий. Некоторые изобретения оказались востребованы в мирной жизни.

Гигиенические прокладки

Американская компания Kimberly-Clark в 1914 году обратила внимание на целлюлозную вату — этот материал впитывал влагу в пять раз быстрее хлопка, при этом он обходился производителям примерно в два раза дешевле. Было решено производить из него недорогие и эффективные перевязочные материалы.

Фото: © The National Guard

Медсестры на фронте быстро оценили новинку и нередко стали применять в другом качестве. Сразу после окончания Первой мировой войны компания произвела первую фирменную гигиеническую прокладку из 40 тончайших слоев целлюлозной ваты, обернутых в марлю. Товар под названием Kotex мгновенно стал хитом.

Чайные пакетики

Изобрели чайный пакетик задолго до Первой мировой войны — считается, что продавец чая из Нью-Йорка Том Салливан стал рассылать своим клиентам расфасованный в маленькие пакетики чай еще в 1908 году. Однако такой способ заваривания долгое время оставался непопулярным в мире.

Фото: The National Guard / United States Government Work

Военное время все изменило — немцы вспомнили идею американца и стали поставлять чайные пакетики войскам. Солдатам понравилось удобство такой заварки, они стали называть их «чайными бомбами». После Первой мировой популярность чайных пакетиков только возросла — они стали продаваться буквально в каждом магазине по всему миру.

Застежка-молния

На протяжении столетий многие люди пытались создать приспособление для быстрого соединения деталей одежды и обуви. Некоторые изобретения работали, но были слишком неэффективны или сложны для применения.

Фото: Oto Zapletal / CC BY-SA 4.0

Удача улыбнулась американскому инженеру Гидеону Сундбеку — в 1913 году он придумал застежку без крючков, в которой бегунок-слайдер соединял зубцы, закрепленные на двух текстильных лентах. Военные США начали использовать «молнии» в униформе, а после Первой мировой они быстро перекочевали в гражданскую одежду.

Наручные часы

Еще в начале XX века большинство людей сверяли время с помощью карманных часов на цепочке. Однако для военнослужащих такой способ не подходил, поэтому в годы Первой мировой войны было налажено массовое производство наручных часов, которые при использовании оставляли руки солдата свободными.

Фото: GuySie / Attribution-ShareAlike License

После войны наручные часы стали привычным атрибутом мужчин и женщин по всему миру, а считавшиеся признаком достатка карманные механизмы быстро утратили популярность. Многие знаменитые и востребованные сейчас марки наручных часов появились именно в годы Первой мировой.

Нержавеющая сталь

Британские военные перед войной искали металл, который бы идеально подходил для производства оружия. В 1913 году работавший на армию английский изобретатель Гарри Брирли, экспериментировавший с различными видами сплавов, случайно обнаружил способность стали с высоким содержанием хрома сопротивляться коррозии.

Фото: Rodrigo Paredes / CC BY 2.0

В результате на свет появилась «нержавейка» — этот материал буквально революционизировал металлургическую индустрию. Из нержавеющей стали делать столовые приборы, хирургические инструменты, посуду. Металл стал ключевым материалом для множества гражданских изделий после завершения Первой мировой войны.

Переливание крови

Многочисленные попытки спасти раненных солдат привели к появлению технологии переливания крови — ее стали успешно применять с 1916 года. Медики в ходе экспериментов открыли деление крови на несовместимые группы, были разработаны технологии хранения материала в холодильниках.

Фото: NavyMedicine / Public Domain Mark

Врачи начали использовать раствор цитрата натрия и глюкозы, позволяющий хранить кровь в течение нескольких дней в закрытых контейнерах. В ходе Первой мировой войны Великобритания создала первую в мире мобильную станцию переливания крови для раненых, ее создателем считается Освальд Робертсон.

Искусственный загар

В годы войны дети нередко страдали рахитом, причины этой болезни в то время были неизвестны. Берлинский врач Курт Гульдчинский заметил, что многие страдающие рахитом очень бледные и решил провести эксперимент на группе больных, облучив их ультрафиолетовыми лучами от ртутно-кварцевых ламп.

                                               Фото: Deutsche Fotothek / CC BY-SA 3.0 de

Даже несколько сеансов дали положительный эффект, симптомы заболевания исчезли. Вскоре по всей Германии детей стали сажать перед кварцевыми лампами. Дальнейшие исследования показали, что облучение способствует выработке витамина D, который очень важен для здоровья человека. В мирное время кварцевые лампы стали часто использовать для получения загара.

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