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Путин предложил вручать Конституцию вместе с паспортом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдума РФ

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о вручении подросткам экземпляра новой Конституции одновременно с первым паспортом гражданина России, сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос о вручении издания Конституции Российской Федерации в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина Российской Федерации гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство Российской Федерации», — говорится в поручении президента.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин, соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 1 октября.

Основной закон страны был изменен в июле после недельного голосования. По словам Путина, поправки были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%.

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