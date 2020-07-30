Трамп предложил перенести президентские выборы

Президент США Дональд Трамп предложил перенести назначенные на ноябрь президентские выборы, об этом американский лидер написан на своей странице в Twitter.

Трамп полагает, что перенос необходим из-за пандемии коронавируса, в условиях которой придется прибегнуть к голосованию по почте. Однако удаленное голосование может стать мошенническим, что опозорит США, подчеркнул американский лидер.

По его словам, избирателям нужно дать возможность голосовать «правильно, надежно и безопасно», для этого следует рассмотреть вопрос о переносе голосования на более поздний срок.

По результатам предварительных опросов, рейтинг президента и Республиканской партии, которую он представляет, может стать рекордно низким на грядущих выборах.