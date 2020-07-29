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Горсовет Норильска одобрил отставку мэра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Uosnorilsk / CC BY-SA 4.0

Депутаты Горсовета Норильска одобрили отставку мэра Рината Ахметчина после критики краевого Минздрава по организации лечения коронавируса.

Две недели назад глава Норильска заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.

В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.

Депутаты единогласно приняли отставку Ахметчина и назначил Николая Тимофеева исполняющим полномочия главы до избрания. Избрание главы города проведут не позднее чем через шесть месяцев. Тимофеев заявил, что его главной задачей будет стабилизация ситуации с коронавирусом.

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