Горсовет Норильска одобрил отставку мэра

Депутаты Горсовета Норильска одобрили отставку мэра Рината Ахметчина после критики краевого Минздрава по организации лечения коронавируса.

Две недели назад глава Норильска заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.

В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.

Депутаты единогласно приняли отставку Ахметчина и назначил Николая Тимофеева исполняющим полномочия главы до избрания. Избрание главы города проведут не позднее чем через шесть месяцев. Тимофеев заявил, что его главной задачей будет стабилизация ситуации с коронавирусом.