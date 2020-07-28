Немцы представили электрокар eBussy

Новый электрокар eBussy, построенный на модульной платформе, может быть преобразован в 10 моделей, стоимость машин составит 16-29 тысяч евро, сообщила немецкая компания Electric Brands.

Инновационный автомобиль приводят в движение электродвигатели, встроенные в колеса — их суммарная мощность всего 20 лошадиных сил, но крутящий момент 1000 Нм. Модульная платформа eBussy позволяет преобразовать авто в кабриолет, внедорожник, кузов, универсал, пикап или фургон и туристический автобус — всего предложат 10 типов кузова.

В базовой версии электрокар комплектуется аккумулятором емкостью 10 кВтч, который позволяет проезжать до 200 километров. 30-киловаттной батареи увеличит запас хода до 600 километров.

Одна из особенностей электромобиля — рулевое управление по проводам, что позволяет установить рулевую колонку как слева, так и справа.

Стоимость машин составит от 15,8 тысячи евро (примерно 1,3 миллиона рублей). Самой дорогой моделью будет кемпер, цена которого — 28,8 тысячи евро (около 2,4 миллиона рублей).