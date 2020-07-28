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Астероид размером с футбольное поле взял курс на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Потенциально опасный астероид 2009 PQ1 приблизится к Земле на дистанцию в 3 миллиона километров, на минимальном расстоянии от планеты он пролетит 5 августа, сообщается на сайте NASA.

По расчетам астрономов, диаметр астероида составляет от 84 до 190 метров, это чуть больше стандартного футбольного поля. Так как небесное тело периодически сближается с Землей, оно внесено в каталог потенциально опасных астрономических объектов.

Астероид 2009 PQ1 был открыт и зарегистрирован в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов — астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.

Средняя скорость перемещения астероида — порядка 13 километров в секунду. Согласно данным NASA, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.

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