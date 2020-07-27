«Лиза Алерт» поможет в поисках пропавшего в Бурятии Ан-2

Поисковые отряды «Лиза Алерт» приедут в Бурятию, чтобы попытаться обнаружить Ан-2, пропавший над тайгой, сообщила на своей странице в Facebook общественница Дора Хамаганова.

«Глава Тункинского района Иван Альхеев подтвердил информацию из соцсетей о том, что в район для поиска упавшего самолета Ан-2 с шестью членами экипажа и пассажирами, прибывает поисковый отряд " Лиза Алерт"», — написала Хамаганова.

Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района 19 июля. На борту находились два члена экипажа и четыре пассажира. Но в установленное время экипаж на связь не вышел.

Воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов. Нужно было определить область химической обработки лесов от тутового шелкопряда.

«Лиза Алерт» использует опыт поисков в труднодоступной местности с помощью дронов. Поиск будет проходить на северо-западе Тункинской долины.

«По некоторым неофициальным источникам, останки самолета видели очевидцы, в местности Шара-Жалга, в горном ущелье. Если будут необходимы опытные проводники из местных жителей, готов обратиться к нашим охотникам, фермерам, старожилам, чтобы оказать содействие поисковикам из отряда " Лиза Алерт"», — приводит общественница слова Альхеева.