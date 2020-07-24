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Озвучен срок создания ракетного поезда «Баргузин»

Источник:
РИА Новости
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) «Баргузин» в течение ближайших трех-пяти лет в случае принятия руководством страны соответствующего решения, заявил Новости эксперт в области стратегических вооружений Владимир Евсеев.

«Я считаю, что развертывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей. <…> По моей оценке, на создание опытного образца ракеты, летные испытания и отработку различных систем уйдет порядка трех-пяти лет, для ракетного комплекса это очень короткий срок», — сказал Евсеев в интервью РИА Новости.

Предполагалось, что БЖРК нового поколения «Баргузин» разработают до 2018 года, но в 2017-м работы по созданию нового БЖРК приостановлены. Эксперт предположил, что данный проект был заморожен, поскольку российское руководство рассчитывало на продление договора СНВ-3.

По своим характеристикам «Баргузин» значительно превосходит своего советского предшественника — БЖРК «Молодец», вооруженного слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, что служило серьезным демаскирующим фактором.

«"Баргузин" же благодаря "облегченной" ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги. В случае необходимости нанести ответный удар этот комплекс будет эффективней ПГРК (подвижного грунтового ракетного комплекса) типа "Тополь" и "Ярс", потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника», — пояснил Евсеев.



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