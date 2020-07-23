Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора.

«Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — написал Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

«Также выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ, директору ФСВНГ РФ, главнокомандующему войсками Национальной гвардии РФ Виктору Золотову, за принятое решение о моем переводе из структуры МВД в Росгвардию», — добавил чеченский лидер.

Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни также отметил, что принял известие о награждении, как и полагается по уставу, по стойке «смирно». Официально указ о присвоении Кадырову нового звания не публиковался.