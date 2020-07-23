Ракету «Ангара» оснастят водородным двигателем

«Роскосмос» создаст водородный двигатель для ракеты «Ангара». Это позволит разработать носитель повышенной грузоподъемности, а в перспективе — ракету с многоразовыми ступенями, сообщили в госкорпорации.

Компания решила форсировать этот проект. В 2019 году водородный двигатель время по данным на решения об использовании в ракете еще не было, но он был создан на уровне чертежей и получил название РД-0150, сказал РИА Новости гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.

Двигатели РД-0150 планируется использовать в ракете «Ангара-А5В» на ее третьей ступени, что позволит сделать из нее ракету повышенной грузоподъемности.

Благодаря водородным двигателям «Ангара» должна поднимать на низкую околоземную орбиту 37 тонн полезного груза, а не чуть больше 20 тонн, как может обычная тяжелая «Ангара-А5». А уже на базе «Ангары-А5В» планируется к разработке ракета с многоразовыми ступенями «Ангара-А5МВ».