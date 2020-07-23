США признались, что опоздали «на вечеринку в Арктике»

Соединенные Штаты слишком поздно начали активные действия в Арктическом регионе, поскольку Вашингтон «был слишком наивным», а Москва и Пекин «все более агрессивными», заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

На вопрос в интервью датскому радио «вы опоздали на вечеринку в Арктике?» Помпео ответил: «Да, немного опоздали. Но это ничего! Я и раньше опаздывал на вечеринки и хорошо при этом веселился».

«Я глубоко убежден, что западные ценности, которые у нас есть, дают нам фундаментальное представление о том, что мы можем быть прозрачны и открыты, можем построить крепкую экономику и при этом поддерживать безопасность. Мы сделаем это, мы сделаем это в Арктике. Мы сделаем это, противостоя России как часть НАТО», — цитирует ТАСС Помпео.

#Техника Началось строительство самого мощного в мире ледокола «Россия»

По его словам, США якобы «были слишком наивными». «Я думаю, все мы были немного наивными, наблюдая за тем, как интересы не только России, но и Китая становились все более и более агрессивными. Но если это выбор наших противников, если они решили здесь соперничать, мы не можем просто подставить другую щеку», — отметил Помпео.

Как заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. Командующий Северным флотом Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.

Президент России Владимир Путин 5 марта утвердил основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. К основным национальным интересам РФ в Арктике отнесены в том числе обеспечение суверенитета и территориальной целостности, сохранение Арктики как территории мира, стабильного и взаимовыгодного партнерства.