США признались, что опоздали «на вечеринку в Арктике»

Соединенные Штаты слишком поздно начали активные действия в
Арктическом регионе, поскольку Вашингтон «был слишком наивным», а Москва и
Пекин «все более агрессивными», заявил государственный секретарь США Майкл
Помпео.
На вопрос в интервью датскому радио «вы опоздали на
вечеринку в Арктике?» Помпео ответил: «Да, немного опоздали. Но это ничего! Я и
раньше опаздывал на вечеринки и хорошо при этом веселился».
«Я глубоко убежден, что западные ценности, которые у нас
есть, дают нам фундаментальное представление о том, что мы можем быть прозрачны
и открыты, можем построить крепкую экономику и при этом поддерживать
безопасность. Мы сделаем это, мы сделаем это в Арктике. Мы сделаем это,
противостоя России как часть НАТО», — цитирует ТАСС Помпео.
По его словам, США якобы «были слишком наивными». «Я думаю,
все мы были немного наивными, наблюдая за тем, как интересы не только России,
но и Китая становились все более и более агрессивными. Но если это выбор наших
противников, если они решили здесь соперничать, мы не можем просто подставить
другую щеку», — отметил Помпео.
Как заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее
должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в
Арктике ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. Командующий Северным
флотом Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку
своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.
Президент России Владимир Путин 5 марта утвердил основы
государственной политики РФ в Арктике до 2035 года. К основным национальным
интересам РФ в Арктике отнесены в том числе обеспечение суверенитета и
территориальной целостности, сохранение Арктики как территории мира,
стабильного и взаимовыгодного партнерства.