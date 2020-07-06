Началось строительство самого мощного в мире ледокола «Россия»

Отечественные корабелы на дальневосточной верфи «Звезда» в Приморском крае начали строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер», сообщает пресс-служба «Росатомфлота».

Первая резка металла ледокола для строительства состоялась в понедельник, 6 июля в городе Большой Камень. Согласно условиям договора, ледокол планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Судну проекта 10510 присвоили название «Россия».

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«Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики», — заявил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

Ледокол длиной 209 метров и шириной 47,7 метров построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». Его оснастят атомной энергетической установкой РИТМ-400. Максимальная скорость хода судна составит 22 узла, максимальная ледопроходимость — 4 метра. Водоизмещение — около 69 700 тонн.