Клещи заразили энцефалитом 20 человек в Бурятии

Медики в Бурятии в период активности клещей зарегистрировали около 3 тысяч обращений. Два десятка человек заболели клещевым энцефалитом, сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

По данным на понедельник, 21 июля, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 2,9 тысячи человек. Среди обратившихся 915 детей. Укусы зарегистрированы в 21 районе Бурятии и городе Улан-Удэ.

Зарегистрировано 44 случая заболевания инфекциями. Клещевым вирусным энцефалитом заболела 20 человек, клещевым бореллиозом – шесть, клещевым риккетсиозом – 17, моноцитарным эрлихиозом человека – один.

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Специалисты Роспотребнадзора просят перед выходом в лес надевать специальную одежду. У рубашки должна быть длинные рукава, закрепленные на запястьях резинкой. Заправлять ее нужно в брюки, а концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею закрывать косынкой.

Необходимо использовать отпугивающие насекомых средства – репелленты. Периодически осматривать свою одежду и тело. Найденных, но не впившихся клещей, снимать. При укусе клеща нужно немедленно обратится к врачу.