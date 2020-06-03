Особо опасный гибрид клеща обнаружили в Новосибирске

Ученые выявили новый гибрид клеща в Новосибирской области, он появился после скрещивания таежного клеща и клеща Павловского, пишет издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Гибрид возник в результате сосуществования на одной территории, хотя изначально эти членистоногие живут различающихся экологических условиях. Скорее всего, смешение произошло на территории Приморского края.

Таежный клещ и клещ Павловского похожи внешне. В последние годы численность клеща Павловского в Новосибирской области резко выросла, ранее его находили очень редко. Исследователи изучили геном «пришельца» и с удивлением обнаружили, что это новый гибрид.

Считается, что клещ Павловского лучше приспособлен к жизни рядом с людьми, для размножения ему требуется намного меньше крови, чем таежному клещу, поэтому он может паразитировать на мелких животных, распространенных в пригородных лесопарковых зонах.

Изучение показало, что гибрид по своей плодовитости превосходит привычные виды клещей. Более того, он лучше приспособлен к самым разным условиям проживания. Гибрид переносит все заболевания «родителей».

В частности, при укусе он способен передать человеку вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий. Поэтому специалисты считают гибрид потенциально более опасным по сравнению с обычным таежным клещом и клещом Павловского.