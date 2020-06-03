НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Особо опасный гибрид клеща обнаружили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
409 1
Фото: Lamiot / CC BY-SA 4.0

Ученые выявили новый гибрид клеща в Новосибирской области, он появился после скрещивания таежного клеща и клеща Павловского, пишет издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Гибрид возник в результате сосуществования на одной территории, хотя изначально эти членистоногие живут различающихся экологических условиях. Скорее всего, смешение произошло на территории Приморского края.

Таежный клещ и клещ Павловского похожи внешне. В последние годы численность клеща Павловского в Новосибирской области резко выросла, ранее его находили очень редко. Исследователи изучили геном «пришельца» и с удивлением обнаружили, что это новый гибрид.

Считается, что клещ Павловского лучше приспособлен к жизни рядом с людьми, для размножения ему требуется намного меньше крови, чем таежному клещу, поэтому он может паразитировать на мелких животных, распространенных в пригородных лесопарковых зонах.

Изучение показало, что гибрид по своей плодовитости превосходит привычные виды клещей. Более того, он лучше приспособлен к самым разным условиям проживания. Гибрид переносит все заболевания «родителей».

В частности, при укусе он способен передать человеку вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий. Поэтому специалисты считают гибрид потенциально более опасным по сравнению с обычным таежным клещом и клещом Павловского.

Еще по теме
Озвучены симптомы коронавируса у домашних животных
Красные волки в Новосибирском зоопарке нашли опекунов
Отчаявшиеся рыбки доказали древнее происхождение депрессии
Куклачев заступился за зараженных коронавирусом кошек
смотреть все
Жизнь #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
•
Российские больницы возобновили плановую помощь
•
Озвучены симптомы коронавируса у домашних животных
•
Особо опасный гибрид клеща обнаружили в Новосибирске
Подробности
•
Чума, которой не было: как Севастополь восстал против карантина
•
Добычи стало мало: как выйти из нефтяного кризиса
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
•
Лунный календарь причесок: когда стричься в июне
•
Декинг: как выбрать террасную доску
•
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан по делу о разливе топлива в Норильске
Сибирь 03.06.2020 21:34
Путин отчитал губернатора Красноярского края
Сибирь 03.06.2020 21:00
Особо опасный гибрид клеща обнаружили в Новосибирске
Сибирь 03.06.2020 20:38
Путин собрал совещание по ликвидации разлива топлива в Норильске
Сибирь 03.06.2020 20:27
Самое популярное
Быстро и вкусно: как замариновать куриные крылышки
18633
Бандиты в Красноярске атаковали инкассаторов
3250
Огромная скала рухнула на дорогу в Горном Алтае
3062
Пародию Галкина на Путина и Собянина удалили
2947
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин объявил ЧС федерального характера в Норильске
•
Российские больницы возобновили плановую помощь
•
Озвучены симптомы коронавируса у домашних животных
•
Особо опасный гибрид клеща обнаружили в Новосибирске
Подробности
•
Чума, которой не было: как Севастополь восстал против карантина
•
Добычи стало мало: как выйти из нефтяного кризиса
•
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
SpaceX запустила в космос первый частный пилотируемый корабль
91
Путин объявил дату голосования по Конституции
53
Хроника бунта: почему США охватили стихийные погромы
52
США обвинили Россию в поставках фальшивой валюты
50
Путин поговорил с Трампом по телефону
42